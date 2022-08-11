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Şahin 'Daha güçlü ve inanmış bir şekilde geliyoruz'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Silivrispor'da Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin yaptığı açıklamasında 'Çok daha güçlü ve çok daha inanmış bir şekilde geliyoruz' dedi.

Şahin 'Daha güçlü ve inanmış bir şekilde geliyoruz'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da takım Gümüşyaka’da girdiği kampta hazırlanıyor. Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin yaptığı açıklamasında; “Yeni sezon oldukça zorlu geçecek. Birbirinden güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Birçok takım iyi oyuncularla takımlarını donattılar. Biz de geçtiğimiz sezon izlediğimiz ve yakından takip ettiği isimlerle anlaşmalarımızı tamamladık, transferi kapattık ve çalışmalarımıza başladık. Teknik patronumuz Ergun Ortakçı bu zorlu maraton için takımımızı hazırlıyorlar. Geçmiş yıllara oranla daha çok top yapan ve çok koşan bir takım oluşturduk. Kaliteli bir takım olduk gerek ofansta gerekse de defansta iyi isimlerle yola çıkıyoruz. Çok daha güçlü ve çok daha inanmış bir şekilde geliyoruz” dedi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Şahin 'Daha güçlü ve inanmış bir şekilde geliyoruz'
Şahin 'Daha güçlü ve inanmış bir şekilde geliyoruz'
Şahin 'Daha güçlü ve inanmış bir şekilde geliyoruz'
Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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