Şahin, Hiçbir yönetimde görev almayacağım

Haziran ayına kadar Silivrispor için verdiği tüm sözleri yerine getireceğini ifade eden Ali Şahin, veda niteliğinde açıklamalar yaptı. Şahin, "Haziranda genel kurul var. Hiçbir yönetimde görev almayacağım. Bundan sonra sadece öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacağım. Onun haricinde spordaki herkes benim dostum, arkadaşım. Ama genel kuruldan sonra spor camiası ile ilgili, spor kulüplerinin hiçbirinde görev almayacağım" dedi.

"SÖZLERİMİN HEPSİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Genel kurula kadar Silivrispor için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, "Genel kurula kadar elimden geleni yapacağım. Söz verdiğim gibi şampiyonluk primlerini de yerine getirip bırakacağım" ifadelerini kullandı.