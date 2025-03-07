Şahin: 'Kadınların Siyasette Güçlü Temsili, Adalet ve Demokrasi İçin Önemlidir'

Şahin: "Kadınların Siyasette Eşit Temsili Güçlü Bir Demokrasi İçin Şart"

AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kadınların siyasette daha aktif rol almasının adil bir yönetim anlayışının temel taşı olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun yarısını oluşturan kadınların siyasette eşit ve etkin bir şekilde temsil edilmesi, güçlü bir demokrasi ve adil bir yönetim anlayışının olmazsa olmazıdır. Kadınların siyasetteki varlığı, adaletin, demokrasi kültürünün ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı sunar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal politikalara kadar birçok alanda kadın bakış açısı büyük bir fark yaratmaktadır. Kadınlar, yaşadıkları sorunları en iyi şekilde analiz ederek kalıcı çözümler üretebilir."

"Cumhurbaşkanımızın Başarısı Kadınların Desteğiyle Güçlenmiştir"

Sevnur Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette kadınların rolüne verdiği önemi de hatırlatarak şu sözleri dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyasi hayatımdaki başarımın sırrını soracak olursanız, kadınları siyasetle buluşturmamdır' diyerek kadınların siyasetteki önemine vurgu yapmıştır. Kendisi her fırsatta, başarısının ilhamını kadınların desteği ve gücünden aldığını ifade etmektedir. Bu vizyon doğrultusunda biz de Silivri'de kadınların siyasette daha aktif yer alması için çalışıyoruz."

"AK Parti Bir Kadın Hareketidir"

Kadınların siyasette güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirten Şahin, AK Parti’nin kadınların gücünü her zaman desteklediğini söyledi:

"AK Parti, bir kadın hareketidir. Bu bilinç ve şuurla, geleceği biz kadınların inşa edeceğine inanıyor ve yolumuza tüm kararlılığımızla devam ediyoruz. ‘Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir’ diyerek, kadınların siyasetteki yerinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu güven dolu sözleri, biz kadınları onurlandırmaktadır."

"İlk Günkü Heyecanla Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz"

Sevnur Şahin, kadınların siyasette daha fazla yer alması için var gücüyle çalışacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de tüm inancımız ve gücümüzle var olmaya devam edeceğiz. İlk günkü heyecanla çalışmalarımızı sürdürerek, kadınların siyasette hak ettiği konuma ulaşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”