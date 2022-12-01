Şahin, Kutlu yolda emin adımlarla ilerliyoruz

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirvede bulunan Silivrispor’da çalışmalar durmadan devam ediyor. Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin hafta sonu oynayacakları Gölcükspor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Şahin açıklamasında; “Kutlu yolda emin adamlarla ilerliyoruz, her geçen hafta daha da güçlenerek, halkımızla bütünleşerek yolumuza devam etmekteyiz. Hafta sonu zorlu bir maçımıza daha çıkacağız. Grubun iyi takımlarından Gölcükspor’u ağırlamaya hazırız. Bu maçımızı da kazanarak grupta 10’da 10 yaparak zaferimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bizleri bu maçta da yalnız bırakmayacak olan taraftarlarımıza şimdiden teşekkürü bir borç biliriz” dedi.