Şahin, Sen yoksan bir kişi eksiğiz

Yeni sezon için ligde ilk maç heyecanını yaşamaya hazırlanan Silivrispor’da tüm yönetim adeta seferber oldu. Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin yaptığı açıklamasında; “Güçlü bir kadro oluşturduk. Bu kadro bu ligi kaldıracak seviyede olduğunu göreceğiz. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. Biz bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk iki maçın da evimizde olması bizim için bir avantaj ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. İç sahadaki maçlarda taraftarlarımızın gösterdiği destek ile rakiplerimize gözdağı verebiliyoruz. Ligin ilk maçı olması nedeni ile daha gazla desteğe ihtiyacımız var. Bunun içindir ki bir kişinin bile değeri ve katkısı çok önemlidir, yani ‘Sen yoksan bir kişi eksiğiz’ demek gerçekler arasındadır. Tüm halkımızın desteği ile bu zorlu engelleri hep birlikte aşacağız. Pazar günü Müjdat Gürsu Stadı’nı doldurarak bu sevgimizi gösterebiliriz” dedi.