Şahin, Silivrispor tarihini yazdı ve kalpleri kazandı

Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Ali Şahin, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Rizespor ile oynadıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Silivrispor'un gösterdiği mücadeleyle büyük takımlar karşısında bile nasıl iz bırakacak bir performans sergilediğini vurguladı.

Maç öncesinde küçük bir ilçe takımı olarak görüldüklerini belirten Ali Şahin, "Maçtan önce herkes bizi küçük bir ilçe takımı olarak görüyordu. Ancak gösterdiğimiz performansla ne kadar büyük bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Rizespor'a karşı kaybettik ama ezilmedik. Son dakikalarda yediğimiz golle kupadan elendik, ama bu süreçte tüm futbolseverlerin kalbini kazandık," dedi.

BÜYÜK BİR KULÜP OLARAK HAFIZALARA KAZINDIK

Silivrispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Rizespor’a karşı 2 gol atmasına rağmen, son dakikalarda yediği golle elenmek zorunda kaldı. Ancak bu karşılaşma, kulübün tarihine altın harflerle yazılacak bir performansa sahne oldu. Silivrispor, mücadeleci ruhu ve sergilediği yüksek performansla tüm futbolseverlerden tam not aldı. Ali Şahin, "Silivrispor tarih yazdı, bu maç bizim için sadece bir kayıp değil, bir kazanımdır. Artık Silivrispor, sadece küçük bir ilçe takımı değil, büyük bir kulüp olarak hafızalara kazındı," ifadelerini kullandı.