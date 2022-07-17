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ŞAHİN Sistemi TSK envanterinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirilen ŞAHİN Sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

ŞAHİN Sistemi TSK envanterinde
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Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA ve maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN Sistemi, radardan bildirilen konuma yönlenme sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabilme özelliklerine sahip. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme muhteviyatında TSK için geliştirilen ŞAHİN Sistemi kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip

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Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlara kullanılacak olan ŞAHİN Sistemi, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisini barındırmakta. Uzaktan komuta yeteneğine sahip olan ŞAHİN Sistemi, 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) ile 700 metre etkili menzile sahip.

ŞAHİN Sistemi TSK envanterinde
İHA
Editör

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