Şahin takımdan memnun

Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin hedeflerine doğru adım adım gittiklerini söyledi.

Şahin takımdan memnun
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sezon başında teknik heyetle bir hedef belirlediklerini, ligde oynayacakları ilk 8 haftanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin “Sezonun başında hedefimiz ilk 8 maçı kazasız geçmekti. İlk üç maçımızı da kazanarak bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Takımın mücadelesinden ve kazanma hırslarından memnunuz. Şu an daha bir şey başarmadık. Sadece 3 maç kazandık. Önemli olan sezon sonunda takımı 3.Lige taşımak” diye konuştu.

Şahin transferi kapattıklarını, devre arasında ihtiyaç olursa teknik heyetin raporları doğrultusunda gereken yerlere oyuncu alacaklarını sözlerine ekledi.