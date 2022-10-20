Şahin takımdan memnun

Sezon başında teknik heyetle bir hedef belirlediklerini, ligde oynayacakları ilk 8 haftanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin “Sezonun başında hedefimiz ilk 8 maçı kazasız geçmekti. İlk üç maçımızı da kazanarak bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Takımın mücadelesinden ve kazanma hırslarından memnunuz. Şu an daha bir şey başarmadık. Sadece 3 maç kazandık. Önemli olan sezon sonunda takımı 3.Lige taşımak” diye konuştu.

Şahin transferi kapattıklarını, devre arasında ihtiyaç olursa teknik heyetin raporları doğrultusunda gereken yerlere oyuncu alacaklarını sözlerine ekledi.