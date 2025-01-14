Şahin, Takımımız hazır Çayeli'ne odaklandık

Kulüp Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, takımın eksik veya sakat oyuncusu bulunmadığını belirterek, ikinci yarıya güçlü bir şekilde giriş yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Silivrispor, ligin ikinci yarısının ilk hafta maçında güçlü rakiplerinden Çayelispor'u evinde ağırlayacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Halil Şahin, "Takımımız tamamen hazır. İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Çayelispor gibi güçlü bir rakibe karşı mücadele etmek kolay olmayacak, ancak biz bu maçı kazanarak çıkışımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

Silivrispor taraftarlarının desteğiyle bu zorlu maçı kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.