Şahin, 'Taraftarımızın desteği ile kazanacağız'

Grubunda lider Silivrispor kendi saha ve seyircisinin önünde Fatsa Belediyespor’u ağırlamaya hazır. Maç öncesi bir açıklamada bulunan Halil Şahin; “Ligde kolay maç kalmadı herkes hedefini belli etti bizim de hedefimiz belli. Bu hedefler doğrultusunda hazırlıklarımızı yapmaktayız. Her geçen gün daha dolu tribünlere oynuyoruz. Cumartesi günü tüm sevenlerimizin desteği ile bu maçı da kazanarak yolumuza devam etme niyetindeyiz. Güçlü Silivri, güçlü taraftarı ile şampiyon Silivrispor daha olsun ki. Menfaatsiz Silivrispor sevgimiz ve büyük taraftarımızın desteği bizim önümüzdeki tüm engelleri yıkmaya yeterlidir” dedi.