Şahin Timleri'ne zorlu eğitim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak istekli polis personeline, olaylara daha hızlı ve güvenli müdahale edilmesi amacıyla Motosikletli Şahin Timi eğitimleri veriliyor.

Trafik kazası, anlık trafik yoğunluğu oluşması ve trafik düzeni ile ilgili 112 üzerinden yapılan ihbarlara güvenli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan istekli polis ekiplerine ’Motosikletli Trafik Polisi Şahinler’ eğitimi veriliyor. Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde ‘Şahin Timleri’ olarak görev yapan personele takviye amaçlı olarak Trafik Başkanlığı oluru ve ’motosikletli trafik polisi (Şahin) sürüş teknikleri eğitimi’ tüm hızıyla devam ediyor. Önce teorik olarak uygulanan eğitimler, daha sonra parkurlarda uygulamalı olarak sürüyor.

Olaylara daha hızlı müdahale

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Motosiklet Eğitmeni Yusuf Avcı, “Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde Şahin Timleri olarak görev yapmakta olan personelimize takviye amaçlı olarak Trafik Başkanlığı oluru ve motosikletli trafik polisi ‘Şahinler’ olarak adlandırılan sürüş teknikleri eğitimi parkurumuzla devam etmekteyiz. Meydana gelen trafik kazası, anlık trafik yoğunluğunun oluşması, trafik düzeni ile ilgili 112 ihbarlarına güvenli ve hızlı bir şekilde müdahale amacıyla Motosikletli Trafik Polisi-Şahinler kurulmuştur. İlimizde yaklaşık 10 civarında motosikletli timimiz faaliyet göstermektedir. Motosikletli Trafik Polisi ’Şahinler’, temel eğitimleri İl Emniyet Müdürlüğünün talebiyle Trafik Başkanlığınca düzenlenen istekli personel arasından seçilen polis memuru ve rütbeli personele verilmektedir” dedi.

120 saatlik eğitim

Avcı, açıklamasının devamında, “120 saatlik bir eğitimimiz var. Bu eğitimin içerisinde önce motosiklet kullanırken giyilen kıyafetler, ekipmanlar, kask, dizlik, dirsek vs. bunun gibi ekipmanları anlatıyoruz. Aynı zamanda bunların önemini anlatıyoruz. Daha sonra motosiklet mekaniğinden bahsediyoruz. Bu konularda teorik dersler veriyoruz. İkinci haftada ise arkamızda görmüş olduğunuz parkurumuzda eğitime başlıyoruz. 120 saatlik eğitimde personelimiz motosiklet kullanırken sürüş kabiliyetinin artırılmasını sağlayacak ve kademeli olarak zorluk derecesi artan parkurlarımız var. 120 saatlik eğitimin sonunda arkadaşlarımız sertifika almaya hak kazanarak Motosikletli Şahin Polisi olarak görev yapıyorlar” diye konuştu.