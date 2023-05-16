Şahin, Yaşasın menfaatsiz Silivrispor aşkı

Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin göreve seçildikleri günden bugüne kadar menfaatsiz Silivrispor aşkıyla çalıştıklarını söyledi.

Şahin, Yaşasın menfaatsiz Silivrispor aşkı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Şahin “Bugünleri görmek için çok çalıştık. Menfaatsiz ve Silivrispor aşkıyla bugünlere geldik. Bu başarıda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

“PALMİYE BİZE UĞURLU GELDİ”
Palmiye Restaurant’ın da kendilerine uğurlu geldiğini dile getiren Şahin “Her şey burada başladık burada neticelendirdik. Palmiye bize uğurlu geldi.” diye konuştu.