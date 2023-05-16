Şahin, Yaşasın menfaatsiz Silivrispor aşkı

Şahin “Bugünleri görmek için çok çalıştık. Menfaatsiz ve Silivrispor aşkıyla bugünlere geldik. Bu başarıda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

“PALMİYE BİZE UĞURLU GELDİ”

Palmiye Restaurant’ın da kendilerine uğurlu geldiğini dile getiren Şahin “Her şey burada başladık burada neticelendirdik. Palmiye bize uğurlu geldi.” diye konuştu.