Sahipsiz hayvan ihbarları artık 112'den yapılabilecek
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihbarların artık 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Sözer, "Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarların alınması ve ilgili belediye, kaymakamlık ve kurumlara bildirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca 112 Acil Çağrı sistemi üzerinde gerekli altyapı kurulumu tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız, sahipsiz hayvanlara ilişkin ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecek, bildirimler ilgili birimlere yönlendirilerek ekiplerin en kısa sürede müdahalesi sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.