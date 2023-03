Sahne down sendromlu çocukların

Bahçelievler Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu gençlerin görev yaptığı + 1 Sempati Sosyal Tesisleri’nde down sendromlu çocuklar ve ailelerini misafir etti. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katıldığı bu buluşmada, + 1 Sempati Sosyal Tesisleri’nin genel müdürü down sendromlu Yasemin’in sahnede “Seni çok seviyorum” diye seslendiği annesinin sahneye çıkması misafirlere de duygulu anlar yaşattı.

Bahçelievler Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Down sendromlu gençlerin görev yaptığı + 1 Sempati Sosyal Tesisleri’nde down sendromlu çocuklar ve ailelerini özel eğlenceli bir yemek organize edildi. İstanbul’da down sendromlu gençlerin görev yaptığı ender mekanlardan biri olan + 1 Sempati Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen bu özel etkinlikte tesiste çalışan birbirinden sempatik 7 down sendromlu genç, kendileri gibi özel çocuklara hem servis yaptılar hem de onlarla birlikte eğlenceli vakit geçirdiler.

“Bizim için çok özelsiniz”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katıldığı bu özel buluşmada down sendromlu çocuklar aileleriyle birlikte yemek yedi, müzik eşliğinde bol bol dans etti, erik dalı oynadı, halaylar çekti, kimi zamanda mikrofonu eline alıp şarkılar söyledi. Sahneye çıkan + 1 Sempati Sosyal Tesisleri’nin genel müdürü down sendromlu Yasemin’in “Seni çok seviyorum” diye seslediği annesinin sahneye çıktığı ve kızına sarıldığı anlar misafirlere de duygulu anlar yaşattı.

Özel gereksinimli çocuklara özel ekip

Çocuklarla birlikte pasta kesen Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için çok özelsiniz. Sizler hepiniz birer meleksiniz.” şeklinde konuştu. Bahçelievler Belediye meclisinde özel gereksinimli çocuklar için bir ekip oluşturduklarının müjdesini veren Başkan Bahadır “Bundan sonrası daha güzel olsun” dedi. Başkan Bahadır bu özel buluşmanın sonunda günün anısına çocuklara hediyeler dağıttı.