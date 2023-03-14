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- Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.