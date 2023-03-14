Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Sahnede fenalaşan oyuncu Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı, sanatçının müşahede altında olduğu ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.