Sahnede istiklal şairini anlattılar

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Ortaokul öğrencileri, milli mücadele günlerini anlatan tiyatro gösterileri düzenledi.

Törende Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler davetliler tarafından ilgi gördü. Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’a dair sunumlar yaparken, şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştılar.

Öğrencilerin hazırladıkları milli mücadele günlerini anlatan tiyatro gösterileri seyircileri duygulandırırken, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Metin Kubilay, Başkan Hamza Şayir ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.