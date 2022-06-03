Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı

Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında satan 7 şüpheli tutuklandı.

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  • 03.06.2022 22:20
  • Güncelleme: 03.06.2022 23:54
Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında satan 7 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce mali suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, bazı şahısların Kocaeli başta olmak üzere 11 ilde sahte akaryakıt otomasyon fişleri basarak bunları para karşılığında sattığını tespit etti. Ekipler Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken 1 milyon 720 bin TL değerinde toplam 2 bin 576 sahte otomasyon fişi ve fiş basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

SHA Editör
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