Sahte alkolleri piyasaya sürecekti, jandarma yakaladı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süreği öğrenilen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde sahte alkol üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilçede sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yerinde aramasında da, 35 litre sahte viski, 8 litre etil alkol, 3 litre sahte rakı, 7 adet aroma verici kit, 1 adet kuru sıkı tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.