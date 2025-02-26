Sahte altın dolandırıcıları polise yakaladı

Kocaeli'de sahte altın ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 kişi, altınlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Sahte altın dolandırıcıları polise yakaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Kocaeli’de sahte altın ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 kişi, altınlarla birlikte suçüstü yakalandı.

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde sahte altın dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen K.B ve G.E isimli şahıslar, sahte altınlarla suçüstü yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin operasyon sonrası suçüstü yakalandığı belirtilirken, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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