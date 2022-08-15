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Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Silivri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda her ürünün sahte bandrolünü ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Silivri’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda her ürünün sahte bandrolünü ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Her ürünün sahte bandrolünün üretildiği ihbarını alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda polisin yakın takibinde olan 2 şüpheli yakalandı. Operasyonun gerçekleştiği yerde yapılan aramalarda ise 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan etiketi, 15 bin saç serumu etiketi, 8 bin kolonya etiketi, 6 bin adet motor yağı etiketi, 4 bin 500 adet şampuan etiketi, 2 bin adet cinsel ürün etiketi, çok sayıda alkollü içecek ve rulolar halinde boş etiket ve bandrol basmak için kullanılan bilgisayar ile yazıcılar polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

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Polisler tarafından yakalanan 2 şüpheli “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” ve 6797 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

İHA
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