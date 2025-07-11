Sahte dekontla vurgun...Bu oyuna gelmeyin

Bursa’da internet ilanı üzerinden satışa sunulan cep telefonlarını almak için satıcılarla buluşan bir şahıs, ödeme yaptığını söyleyerek sahte dekont ve ileri tarihli banka işlem belgeleriyle toplam 5 kişiyi dolandırdı. Toplam 62 bin 500 TL değerinde cep telefonunu bu yöntemle alan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; E.S.K. (23), sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden cep telefonu satan kişilerle iletişime geçti. Kafelerde buluştuğu 5 ayrı vatandaştan cep telefonlarını alan şüpheli, parayı IBAN üzerinden gönderdiğini ancak mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini söyledi. Müştekilere sahte veya ileri tarihli dekont gönderen şahıs, toplamda 62 bin 500 TL değerinde dolandırıcılık yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan ve hakkında 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.