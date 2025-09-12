Sahte diploma davasında Ekrem İmamoğlu'na öğrenim durumu soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yargılandığı davada öğrenim durumunun sorulması üzerine "yüksek lisans" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerin başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

İmamoğlu’na eğitim durumu soruldu

Hakim duruşma görülmeden önce bir ara karar oluşturulduğunu bu ara kararda Ekrem İmamoğlu’nun SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yerine savunma hakkının kısıtlanmaması için duruşma salonunda hazır edilmesi yönünde ara karar kurulduğunu belirtti. Duruşma hakimi ayrıca kamuoyunun davayı yakından takip etmesi nedeniyle duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülmesine karar verildiğini aktardı. Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada Ekrem İmamoğlu sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davada tahsil durumunun yüksek lisans olduğunu söyledi. İmamoğlu’na kendisi hakkında hazırlanan iddianame okundu ve savunması soruldu.

İddianame okunduğu esnada Ekrem İmamoğlu "Anlattığınız şeylerin benimle hiçbir alakası yok hala" dedi.

İmamoğlu savunmasında "Tam arkanızda adalet mülkün temelidir diyor. Sizin onu temsil ettiğinizi bilerek savunmamı yapacağım. 35 yıl önce 18 yaşındaki delikanlının bu işleri nasıl yaptığını düşünemiyorum. Bu iddianameyi savcı yazmadı. Bu iddianameyi bir sonraki seçimde onu yeneceğimi bilen kişi yazdırdı. Bu anlamda davanın varlığı bile yüz karasıdır. Şu anda bir darbe sürecinin içerisindeyiz. Hepimizi derinden sarsan bir dönemin içerisindeyiz. Türkiye’de hak hukuk arayanlar tarih boyunca böyle davalar ile muhatap olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısının geldiği durumdan hicap duyuyorum. Ona karşı 4 seçim kazandığımı ve 5.’ciyi de kazandığımı gördüğü için bu duruşmanın hazırlandığının farkındayım. Bu duruşma ilginç konusu ile şimdiden tarihe geçmiştir. 9 yılla yargılanıyorum o anlamda isim bulmaya bu davada çok zorlanıyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Benim arkadaşlarım üniversiten geldiler bir takım. Maç bile yaparız. Tavla oynayacak arkadaşı yok. O yüzden bu işlerle uğraşıyor. Bu davanın konusu saçmalıktır. Davanın senaryosu hileli bir şekilde evrakı almışım, gitmişim yüksek lisansa başvurmuşum, askerlik şubesine sunarak bunu kullanmışım, Yüksek Seçim Kurulu’nda kullandığımın söylendiği kısmı zurnanın zırt dediği yer. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat’ta İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazıyor. ‘Acele et hemen karar’ ver diyor. Çünkü bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurur diye başsavcı telaş ediyor. Tarihe utanç belgesi olarak geçmiştir bu iddianameyi yazan kişinin zihniyeti. Ekrem İmamoğlu 18 yaşında bir öğrenci. 18 yaşında bir gencin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun. Tümüyle bir saçmalık metni oluşmuş. Bunu yapan, yazdıran aklın gerçekliğe hakaret edercesine neyin izini sürdüğünü, koştuğunu ben çok iyi biliyorum. Benim çok rasyonel bir anlatımım olacak. Ben bu davanın 2 defa mağduruyum. Kazancım, alın terim ile aldığım diplomam yok sayıldı iptal edildi. 5 yıllık emeğim çabam bir çırpıda yok edildi. Gerçekten bunu tekrar hatırlatıyorum diplomamı yok ettiler. 17 yaşımda Kıbrıs’a gittim 23 yaşında İstanbul Üniversitesi’nden diplomamı aldım. Tekrar hatırlıyorum bunu yapan akıl, tapunuzu, şirketinizi, her şeyinizi elinizden alır geçmişinizi bile elinizden alır, tereddüt etmez. Sayın hakimim benim hayatım çok sahici gerçek. O kadar şahidim var ki şükürler olsun" dedi. Ekrem İmamoğlu’nun savunması sürüyor.