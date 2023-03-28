Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında tahliye kararı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde aylarca sahte doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım’da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, beşinci kez cezaevinde SEGBİS yöntemiyle hakim karşısına çıkarken, sanığın avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Sahte Doktor Ayşe Özkiraz, SEGBİS yöntemiyle katıldığı duruşmada savunmasını yaparak, “Bastırmış olduğum kimlik kartlarımı statümü yüksek tutmak için kullandım. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdiğimi kabul ediyorum. Bunu bir kez yaptım. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailemden ve kamuoyundan özür dilerim. Ailemle, kardeşlerimle alay konusu oldum. Kardeşlerimin okullarında sen de mi sahte doktorsun diye dalga geçiliyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkemede sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl, tabip unvanı kullanmaktan 4 yıl ve 18 bin TL adli para cezası verilerek tahliye kararı verildi.