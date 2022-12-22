Sahte doktor hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz için hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Özkiraz, 13 yıl hapis cezası ile yargılanacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Özkiraz hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ’özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ’yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.