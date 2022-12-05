Sahte doktorun tahliye talebine mahkemeden ret

Geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine oturan sahte doktor olayının ardından 25 Kasım’da tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi’ne konulan Ayşe Özkiraz’ın tutukluluk haline avukatı aracılığı ile yaptığı itiraz, Çerkezköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. "Madam Matruşka" lakabı ile anılan Özkiraz’ın gerçekte doktor olmadığını ise ilk fark edenin hastanede kendisiyle iki kere buluşan yeni sevgilisi olduğu öğrenildi. İddiaya göre Özkiraz, son iki ayda gece saat 24.00-02.00 sıralarında çocuk doktorunun odasında yeni sevgilisi ile iki kez buluştu. Özkiraz’ın Instagram üzerinden tanıştığı yeni sevgilisi V.C.’nin dikkati sayesinde ikinci buluşma sonrası deşifre olduğu iddia edildi. Çevresine olduğu gibi yeni tanıştığı arkadaşlarına da kendisini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz’ın tavırlarından şüphelenen V.C.’nin yaptığı araştırma ile Özkiraz’ın doktor olmadığı gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olmadığını da öğrendiği belirtildi. V.C., sosyal medyadan ulaştığı genç kadının astsubay olan eski sevgilisi C.T.K.’ya Özkiraz’ın doktor olmadığını söyledi. V.C., Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na da giderek, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde "Doktor Ayşem" olarak 2 aydır tanıdığı ve iki kez görüştüğü kız arkadaşının aslında doktor olmadığını, çevresini ve hastane yönetimini kandırdığı gibi kendisine de yalan söylediğini, konunun araştırılması gerektiğini belirttiği bir dilekçe verdi. Bu durumu Ayşe Özkiraz’ın eski erkek arkadaşı C.T.K.’ya da telefonla bildiren V.C.’nin hastane yönetimini de bilgilendirmesi ile olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Aylardır hastanede kendini doktor olarak tanıtan, önce acil serviste, ardından 2-3 ay çocuk doktorunun yanında doktor rolüne devam eden Özkiraz’ın doktor olmadığı ortaya çıkmış oldu. Özkiraz’ın yanında çalıştığı doktorun sekreteri A.’nın önce Ayşe Özkiraz’ı, ardından annesi Semra Arslan’ı hastaneye çağırarak ikisini yüzleştirmesi ile olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Hastane polisine teslim etmeden evine göndermişler

Hastanede doktor odasında annesi Semra Arslan ile yüzleşen Ayşe Özkiraz’ın annesinin iddia ettiği gibi Ankara’da bir öğretmen olmadığı ve Kızılpınar’da ev hanımı olduğunun öğrenilmesinin ardından Doktor M.’nin "Neden böyle yalanlar söyledin? Bizi neden böyle bir oyunun içine soktun? Biz sana güvendik. Başarılı bir tıp öğrencisi olduğuna inandık. Bırak başarılı doktor olmayı, tıp fakültesinin yolunu bilmediğin ortaya çıktı" diyerek tepki gösterdiği de öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Ayşe Özkiraz’ın 12 Kasım’da hastane polisine teslim edilmek yerine evine gönderildiği iddia edildi. Olayın üzerinden 4-5 gün geçtikten sonra V.C.’nin Büyükçekmece Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu öğrenen hastane yönetiminin Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı’na giderek 17 Kasım tarihinde suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi. Suç duyurusunun ardından sahte doktor Özkiraz’ın evinde yapılan aramada sahte kimlikler, tıbbi malzemeler ele geçirilirken, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Özkiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir haftalık itiraz süresi içerisinde sahte doktor Özkiraz’ın tutukluluk haline itiraz eden avukatına Çerkezköy 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nden ret yanıtı gelirken, önümüzdeki günlerde Özkiraz hakkında hazırlanacak iddianame sonrası yargılama süreci başlayacak. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş ise dört gün süren incelemelerini tamamladı.