Sahte evrakla yabancılara 'oturma izni' düzenleyen şirkete operasyon: 2 gözaltı

Türkiye'de oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla 'oturma belgesi' düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen İstanbul'daki bir danışmanlık şirketine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Kapısı mühürlenen şirkete 120 bin lira ceza kesildi.

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  • 27.05.2022 10:08
  • Güncelleme: 27.05.2022 10:55
Sahte evrakla yabancılara 'oturma izni' düzenleyen şirkete operasyon: 2 gözaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye’de oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla ‘oturma belgesi’ düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen İstanbul’daki bir danışmanlık şirketine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Kapısı mühürlenen şirkete 120 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da faaliyet gösteren illegal bir danışmanlık şirketinin, Türkiye’de oturma izni olmayan yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla belge düzenlediği bilgisine ulaştı.

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Sosyal medyadan duyuru

Sosyal medya platformları üzerinden duyuru yaparak 2 bin dolar karşılığında Göç İdaresi’nde herhangi bir randevuya katılmadan ve idareye herhangi bir evrak sunmadan gerek legal, gerekse illegal durumda olan kişilere ikamet izni temin edilebileceğini, oturma izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği ilanı verilen söz konusu danışmanlık şirketi yakın takibe alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu şirketin Bağcılar’daki merkezine 24 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Polis baskınında M.T. ve Y.T. isimli 2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda ise kaçak olduğu değerlendirilen 280 paket sigara ve 67 şişe alkol ile ikamet izni başvurusunda kullanılmak üzere çok sayıda usulsüz evrak ele geçirildi.

67 kişiden 134 bin dolar

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin 67 şahsa kendi ikamet adresleri üzerinden usulsüz kira sözleşmesi hazırladıkları, bu yöntemle Göç İdaresi’ne teslim edilen başvuru evraklarında sahtecilik ve usulsüzlük yaptıkları belirlendi. İllegal danışmanlık şirketine idari yönden toplam 120 bin lira para cezası kesildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şirketin 2 yöneticisi, polisteki ifade işlemlerinin ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. İki bin dolar üzerinden 67 kişiye sahte evrakla belge düzenleyerek 134 bin dolar vurgun yapan her iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildi.

SHA Editör
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