Sahte MİT'çi jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'i Edremit ilçesinde kendisini MİT ve jandarma İstihbarat personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi jandarmanın çalışması ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sahte MİT'çi jandarmadan kaçamadı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Balıkesir’i Edremit ilçesinde kendisini MİT ve jandarma İstihbarat personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi jandarmanın çalışması ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde 1 kişinin, kendisini MİT Görevlisi ve Jandarma istihbarat Personeli olarak tanıtmak suretiyle haksız kazanç sağladığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.