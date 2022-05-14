Sahte polis ve basın kartıyla milyonluk vurgun yapan suç çetesi çökertildi

'Polis Emeklileri Derneği' adı altında çeşitli dernekler kurarak e-Devlet onaylı sahte polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartına benzer ayrıcalıklı kartlar temin ettikleri tespit edilen suç çetesine yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen 'Teşkilat' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık bin 200 üyesi olan derneğin bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

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  • 14.05.2022 19:55
  • Güncelleme: 14.05.2022 22:05
Sahte polis ve basın kartıyla milyonluk vurgun yapan suç çetesi çökertildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

“Polis Emeklileri Derneği” adı altında çeşitli dernekler kurarak e-Devlet onaylı sahte polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartına benzer ayrıcalıklı kartlar temin ettikleri tespit edilen suç çetesine yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen “Teşkilat” operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık bin 200 üyesi olan derneğin bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polislikten ihraç edilmiş Durmuş K.’nın ve ekibinin “Polis Emeklileri Derneği” adı altında çeşitli dernekler kurduğunu ve derneklere üye olanlara sahte polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartına benzer e-Devlet onaylı ayrıcalıklı kartlar temin ettiğini tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, Ankara merkezli Bursa, Ordu ve İstanbul illerinde düzenlediği “Teşkilat” isimli eş zamanlı operasyonla aralarında elebaşı Durmuş K.’nın da olduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 9’u ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 5 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Tam 2 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi

Şahısların polislikle hiçbir alakaları olmamalarına rağmen “Polis Emeklileri Derneği” adı altında dernekler kurdukları aktarıldı. Şüphelilerin dernek üyelerine polis çevirmelerinden sorunsuz geçebilmek, kamu kurumlarının otoparklarına sorunsuz girebilmek, pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemlerde sorunsuz dışarıya çıkabilmek gibi ayrıcalıklar sağlayan sahte polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartına benzer kartlar temin ettikleri öğrenildi. Toplam bin 180 üyesi olan derneğin bu yöntemle 2 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şahısların birbirleriyle polis mesleğine özgü terimlerle hitap ettikleri ve kurdukları çeteye “Teşkilat” ismini verdikleri belirtildi.

Aidat ve bağış adı altında para topladıkları ortaya çıktı

Zanlıların söz konusu kartları çıkartmak isteyenlerden aidat adı altında 3 bin lira para aldıkları, bağış toplama yalanıyla da üyelerden her yıl bin lira para aldıkları öğrenildi. Kartları temin eden 2 şahsın ise kendilerini polis olarak tanıtıp bir eve girip arama yaptıkları, “fuhuş operasyonu yapıyoruz” diyerek ev sahibinin telefonunu ve bir miktar parasını aldıkları aktarıldı. Kartları temin edenlerden bazılarının ise göçmen kaçaklığı suçu işledikleri öğrenildi.

Sahte internet sitesi kurdukları tespit edildi

Yapılan teknik incelemelerde şahısların dernek adına sahte internet sitesi kurdukları da tespit edildi. Kartlardaki kodu cep telefonuna okutmak suretiyle erişilen sitede derneğin sözde faaliyetlerinden sunduğu imkanlara kadar birçok içeriğin yer aldığı belirtildi. Kart talep edenlerden önce aidat bedeli isteyen çete üyelerinin paraları kendi hesabına gönderttikleri, kartları ise kargolayarak sahiplerine ulaştırdıkları ifade edildi. Kartların reklamlarını da sosyal medya üzerinden yapan çete üyelerinin bu yöntemle pek çok kişiye ulaştıkları aktarıldı.

Polis ekiplerinin diğer örgüt üyelerinin de kart temin edip etmediklerinin tespitine yönelik çalışmalarına devam ettiği, yapılan operasyonlarda ise çok sayıda Polis Emeklileri Tanıtım Kartı, Polis Olay Yeri Basın Kartı, Polis Araç Kartı ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

İHA

SHA Editör
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