Sahur vakti sokakta bağıran alkollü şahsılara vatandaşlar pet şişe fırlattı

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında bağıran ve değişik hareketler yapan şahıslara vatandaşlar pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Sahur vakti sokakta bağıran alkollü şahsılara vatandaşlar pet şişe fırlattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında bağıran ve değişik hareketler yapan şahıslara vatandaşlar pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Şehitlerin Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokak ortasında bağırmaya başladı. Uzun süre yerde yatan arkadaşlarını kaldırmaya çalışan şahıslar, ardından arkadaşlarını arabaya yatırarak ayağından çekti. Uzun süre devam eden bağırışmalardan rahatsız olan mahalleli ise pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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