Saim Gökkaya 7'inci kez başkan seçildi

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya 7'İnci kez başkan seçildi

Saim Gökkaya 7'inci kez başkan seçildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya 7’İnci kez başkan seçildi

Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi yapılan Olağan Kongresine mevcut başkan Saim Gökkaya seçime ek liste halinde girdi. Gökkaya yeniden başkan seçilerek, üst üste 7’inci kez başkanlık koltuğu oturmuş oldu. Gökkaya, "Beldemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Başkan Gökkaya’nın Yönetim Kurulu’nda Abdullah Alkan ve Murat Turgut yer aldı.