Şair Cengiz Numanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şair Cengiz Numanoğlu, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Asker emeklisi Şair Cengiz Numanoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet Cami’nde kılınan cenaze namazına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski milletvekilleri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cengiz Numanoğlu’nun vasiyeti üzerine cenaze namazını eski Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kıldırdı. Namazın ardından şairin naaşı Hamitler Mezarlığında defnedildi.

Sevenlerin yakasında ise, şairin şu mısraları asıldı;

Rütbe var...Yazılır mezar taşına,

Zaman sellerinde, aşınır gider.

Rütbe var... Yazılır cennet arşına,

Sonsuzdan sonsuza, taşınır gider...

Cengiz Numanoğlu kimdir?

Antalya’nın Serik ilçesinde 1941’de dünyaya gelen Cengiz Numanoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Akseki’de, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okudu. Numanoğlu, 1962’de Kara Harp Okulu’nu bitirerek, orduya katıldı. Numanoğlu, 1982’de kendi isteğiyle kıdemli binbaşı rütbesinden emekli oldu.

Sayısız güfte ve besteye imza atan Numanoğlu’nun eserleri bazı ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi. Bir kırkbeşlik plağı da bulunan Numanoğlu, 1988’de Kur’an-ı Kerim’le tanıştı ve hayatını değiştirdi.

Cengiz Numanoğlu, 1993’te hac vazifesi için Suudi Arabistan’a gitti. Numanoğlu, daha sonra kendini tamamen şiir kitaplarına verdi ve insanlardaki manevi şuuru uyandırma maksadıyla "Şuur, Beytullah’ta Ben, Daha Kur’an Ne Desin?, Kur’an’ı Kerim’e Sor Da Söylesin ve Kur’an Olmasaydı Ne Yapardım Ben ve Kur’an Şiirleri"nin arasında bulunduğu kitaplar yazdı.

Şair, aynı zamanda 1988-1993 yıllarında TRT 1’de her hafta yayınlanan ’İnanç Dünyası’ programında kendi şiirlerini okudu.