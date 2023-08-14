Şair ve yazarlar Altınova'da buluştu

Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği (YAŞAD) üyeleri ve şehir dışından gelen misafirler, Altınova ilçesini gezdi.

Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenen 22. Yalova Şiir Akşamları ve 11. Kentler Buluşması çerçevesinde Yalova’ya gelen misafirler Altınova’yı gezerek ilçeyi tanıma imkânı buldu.

Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği (YAŞAD) üyeleri ve şehir dışından gelen misafirler, Altınova ilçesini gezdi. Şiir Akşamları ve Kentler Buluşmasına Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Hatay, Kocaeli, Muğla, Samsun, Sinop’tan gelen şair ve yazarların yanı sıra Yalovalı şair, yazarlar ve ressamlar da eşlik etti.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu Başkanı Zeki Gürsu koordinesinde ilçeye gelen misafirler Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Belediye Meclis üyesi Fevzi Arıcı tarafından ağırlandı.

Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.