Sait Faik hikayelerini karikatürlere yansıttılar

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencilerinin Sait Faik’in hikayelerinden esinlenerek çizdikleri karikatürler, düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün ’Yılın Yazarı Sait Faik’ etkinlikleri karikatür sergisiyle devam etti. Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler önce Sait Faik’in hikayelerini okudu. Öğrenciler daha sonra da okudukları hikayeleri karikatürlerine yansıttı. 38 öğrencinin 58 eseri Konak Kültürevi’nde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

14 Aralık’a kadar açık kalacak serginin açılışına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da katıldı. Eğitmen Mehmet Kahraman ve genç karikatürcüleri kutlayan Vildan Özkula, Sait Faik’in edebiyata bakış açısına değindi. Sait Faik’in toplumun her kesiminin yaşamına dokunduğunu ifade eden Özkula, hikayeleriyle Türk edebiyatına damga vurduğunu belirtti.

Serginin oluşumu hakkında bilgi veren eğitmen Kahraman da, Sait Faik’in şiirsel dili ve sürrealist bakış açısının kendilerini çok şaşırttığını belirtti. Hikayelerin, öğrencileri farklı dünyalar götürdüğünü söyleyen Kahraman, ufuk genişleten bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vildan Özkula öğrencilere sertifikalarını vererek çalışmalarından dolayı kutladı.