SAK Ekipleri, Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor

Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarında afet bilinci eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere afetler sırasında doğru davranış ve müdahale yöntemleri anlatıldı.

Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'na Afet Bilinci Eğitimi verdi. Eğitimlerde, SAK eğitmenleri tarafından öğrencilere doğal afetlerin çeşitleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Ayrıca, öğrencilerin güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği, sarsıntılarda nasıl korunacakları ve acil durumlarda doğru yardım yöntemleri konusunda pratik bilgiler sunuldu.