SAK Ekipleri Güvenli Silivri İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite edilen "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" ve "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitmen Eğitimi" sertifikalarını alan ilk belediye oldu.

Silivri Arama Kurtarma (SAK) Ekipleri Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD tarafından akredite edilen "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" ve "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitmen Eğitimi" sertifikalarını alan ilk belediye olarak, bugüne kadar 840 arama-kurtarma personeli yetiştirdi. İstanbul genelinde 180 bin kişiye Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi veren SAK ekipleri güvenli bir Silivri için çalışmaya devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenli ve bilinçli Silivri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşatan SAK ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

