SAK Ekipleri, Hafif Arama Kurtarma Eğitimi Düzenledi

Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan eğitim akredirasyonu alarak, hafif arama kurtarma alanında eğitim verme yetkisine sahip olan ilk belediye olan Silivri Belediyesi, arama kurtarma ekipleri ile eğitim vermeye başladı. Bu kapsamda Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAK), hafif arama kurtarma eğitimi düzenledi.

Aferin ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan eğitim akreditasyonu alan SAK ekipleri, hafif arama kurtarma alanında eğitim vermeye başladı. SAK ekipleri tarafından Çatalca Belediyesi'nin talebiyle 33 personele hafif arama kurtarma eğitimi verildi. İki hafta boyunca sürecek olan eğitimde temel arama kurtarma teknikleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilecek.

Silivri Belediyesi, olası afet risklerine karşı SAK ekipleinin eğitim vermeyi sürdüreceğini ve belediye personelleri başta olmak üzere arama kurtarma teknikleri ve güvenlik önlemleri hakkında eğitimler düzenlemeye devam edileceğini aktardı.