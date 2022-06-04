SAK, yine kurtardı

Yangın, dün Alipaşa yolu üzeri eski kurban pazarı mevkiinde meydana geldi. Samanlıkta bulunan balyaların bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlaması üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanındaki müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı.



Yangının başladığı yerde çok yakın konumda olan ve çıkan dumanlardan etkilenen onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların imdadına da Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yetişti. Ahırda mahsur kalan hayvanlar SAK ekiplerinin koordinasyonuyla bulundukları yerden kurtarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi.