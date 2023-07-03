Şaka gibi yönlendirme tabelaları

Burhaniye ilçesi Ören Meydanı’nda motosiklet parkındaki iki tabela Karadeniz fıkralarını hatırlatıyor. ’Motosiklet Parkı’ yazısının gösterdiği alanda yer alan ’Motosiklet Park Etmek Yasaktır’ yazısına anlam veremeyen vatandaşlar, hangisi doğru sorusuna cevap arıyor.

Burhaniye’de sezonun en yoğun günlerinin yaşandığı şu günlerde, Ören Meydanı’nda motosiklet parkı olarak belirlenen alandaki iki yazı Karadeniz fıkrasını aratmıyor. ’Motosiklet Parkı’ yazan alanda yer alan ’Motosiklet Park Etmek Yasaktır’ yazısına anlam veremediğini anlatan Kaan Tuna, "Ben İstanbul’dan geldim. Yazları Ören’de oturuyorum. Sık sık Ören Meydanı’na geliyorum. Motosiklet parkı olarak belirlenen alandaki iki yazı çok ilgimi çekiyor. Burası motosiklet parkı mı, değil mi? Karadeniz fıkrası gibi" dedi.

Kemal İşi de, "Burası güzel, motosikletlere ayrılmış ancak, park yapılmaz yazısına anlam veremiyorum. Bu çelişki giderilmeli" diye konuştu.