Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi

Bursa’da bir kuyumcu dükkanını oyuncak silahla soymaya kalkan şüpheli, elindeki oyuncak silahı kaptırınca önce dayak yedi sonra kaçtı. O anları anlatan kuyumcu, “En son tekmemi vurdum gitti” dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim (49), dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu. Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı. Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırganın elindeki oyuncak tabancayı alıp soyguncuyu vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

“Bu bir soygundur”

O anları anlatan kuyumcu Tamer Ekim, “İçeride otururken biri içeri girdi, “Bu bir soygundur kaldır elleri” dedi. Ben de ona sakin olmasını söyledim. Bu esnada ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda, müdahale edip kendisine vurmaya başladım. Sonra ‘Eyvah, eyvah’ diyerek kaçmaya başladı. Bundan 10 yıl önce de Cuma vakti dükkanımı soymuşlardı. Helal bir lira haram 10 liradan iyidir” diye konuştu.

Kayıplara karışan soyguncuyu yakalama çalışmaları devam ediyor.