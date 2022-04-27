Sakal-ı Şerif 2 yıl sonra yeniden ziyarete açılacak

Salgın sebebiyle 2 yıldır halkın ziyaretine açılamayan Sakal-ı Şerif, bugün ziyarete açılıyor.

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  • 27.04.2022 12:03
  • Güncelleme: 27.04.2022 12:04
Sakal-ı Şerif 2 yıl sonra yeniden ziyarete açılacak
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Müftülüğü, iki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesi'nin idrak edileceği bugün Piri Mehmet Paşa camiinde 17:30 ile 19:00 saatleri arasında kadınlara, Teravih namazı sonrası da erkeklerin ziyaretine açılacağını duyurdu.

Tarihi Piri Mehmet Paşa Camii'nde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi günüde halkın ziyaretine sunuluyor.
 

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SHA Editör
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