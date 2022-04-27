Sakal-ı Şerif 2 yıl sonra yeniden ziyarete açılacak

Silivri Müftülüğü, iki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesi'nin idrak edileceği bugün Piri Mehmet Paşa camiinde 17:30 ile 19:00 saatleri arasında kadınlara, Teravih namazı sonrası da erkeklerin ziyaretine açılacağını duyurdu.

Tarihi Piri Mehmet Paşa Camii'nde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi günüde halkın ziyaretine sunuluyor.

