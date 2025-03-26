Sakal-ı Şerif, Silivri'de Ziyarete Açılıyor

Silivri’de Ramazan ayına özel manevi atmosfer devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi’nde, Hz. Muhammed’in mübarek sakal-ı şerifi ziyarete açılıyor. Bugün, 26 Mart Salı günü, ikindi namazının ardından Silivri’nin tarihi camilerinden Piri Mehmet Paşa Camii’nde ziyarete sunulacak.

Sakal-ı şerif, asırlardır titizlikle muhafaza edilen, İslam dünyasında büyük saygı gören kutsal bir emanettir. Silivri’de bu kıymetli ziyaret, manevi duyguların yoğunlaştığı Ramazan günlerinde halkın ilgisini çekiyor.

Ayrıca 28 Mart Cuma günü ise Abdullah Aliye Can Camii’nde teravih namazının ardından hatim duası yapılacak. Duaların ardından cemaat, bir kez daha sakal-ı şerif ziyaretiyle buluşacak.

