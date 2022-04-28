Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Silivri'de tarihi Piri Mehmet Paşa Camii'nde bulunan Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesi'nin idrak edileceği bugün Piri Mehmet Paşa camiinde 17:30 ile 19:00 saatleri arasında kadınlara, Teravih namazı sonrası da erkeklerin ziyaretine açıldı.
Sedef kaplamalı sandukanın içinde 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki kutsal emaneti görmeye gelenler camide yoğunluk oluşturdu.
Sakal-ı Şerif’in son teravih namazında yapılacak hatim duası sonrasında Abdullah Aliye Can camisinde tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN