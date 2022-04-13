Sakallıoğlu, Biz zoru severiz

Nisan ayında oynanacak olan Play-Offlar için Silivrispor yönetimi bir bir açıklamalarına devam ediyor. Kulüp Muhasibi Ramazan Sakallıoğlu yaptığı açıklamasında; “Biz zoru severiz. Tüm engellemelere ve sıkıntılara rağmen bugünlere geldik. Artık son virajdayız. Tüm Silivri halkını ve büyük Silivrispor taraftarlarını Yenibosna’ya bekliyoruz. 3. lige son 2 maç gelmek takımını desteklemek isteyenler kulüp binasına adınızı yazdırabilirsiniz” dedi.