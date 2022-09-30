Sakallıoğlu, Sevincimizi halkımızla yaşamak istiyoruz

Hafta sonu ligin ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Görükle İpekspor ile karşılaşacak olan Silivrispor’da Kulüp Muhasibi Ramazan Sakallıoğlu yaptığı açıklamasında; “Biz zoru severiz. Tüm olumsuz yaşananlara, engellemelere ve sıkıntılara rağmen geçen sezon kıl payı kaçırdığımız profesyonelliği bu sezon yakalama niyetindeyiz. Artık son virajdayız. Tüm Silivri halkını ve büyük Silivrispor taraftarlarını İBB Müjdat Gürsu Stadı’na bekliyoruz. 3. Lig yolunda ilk maçımız da galip gelmek istiyoruz ve bu sevincimizi de halkımızla yaşamak istiyoruz” dedi.