Sakarya 11 ayın sultanı Ramazan'ın huzurunu bu sokakta hissediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı, gün boyu süren Ebru Atölyesi ve canlı Karagöz-Hacivat oyunu gösterisiyle ikinci günü geride bıraktı. AKM’nin önünde bulunan sokak, ziyaret eden 7’den 70’e tüm Sakaryalıların yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’a özel hazırladığı ve her sene geleneksel hale gelen Ramazan Sokağı’nda kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Ramazan’ın ikinci gününde de rengarenk görüntülere sahne olan sokakta geleneksel İslam-Türk sanatı olan Ebrû yapıldı, vatandaşlar adeta görsel bir şölen yaşadı. Usta ellerin hazırladığı ebru eserlerini inceleyen vatandaşlar, ellerine fırçaları alıp kitre maddesi döktü, toprak boyaları karıştırdı ve fırçalarla farklı eserler ortaya çıkardı.

Daha sonra ise yine aynı sokaktaki platformda kültürel ve manevi zenginlikleri yaşatan, tarihteki kahramanları tanıtarak geleceğe ışık tutan Karagöz Hacivat sahne aldı. Minikler meddah oyununda eğlenceli vakit geçirirken, eğlence amaçlı yazılan oyundan hayata dair birçok önemli bilgi edindi. Ramazan Sokağı’nda ikinci gün de kahkahalarla, mübarek ayın huzuruyla geride kaldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizle kültür, sanat ve müzik dolu akşamlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı Ramazan Sokağı’mızda ikinci günü geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.