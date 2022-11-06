Sakarya basını zirveye çıktı

Sakarya’daki basın mensupları Akyazı Güzlek Mahallesi’nde zirve olarak nitelendirilen bin 543 metre yükseklikteki Keremali Yaylası’nda yaptıkları doğa yürüyüşü çerçevesinde Keremali Türbesi’ni ziyaret ettiler.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve Genel Sekreter Ekrem Ürdüç’ün organize ettiği ve birlik üyelerinin yanı sıra şehirde görev yapan basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen 2 saatlik doğa yürüyüşü sonrasında basın Keremali zirvesine ulaştı.

Sonbaharın getirdiği güzel renk cümbüşü arasında zirveye çıkan gazeteciler doğal ortamda kestane ağaçlarından dökülen kestanelerin tadına bakma imkanı da buldular. Yürüyüş sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Akyazı Güzlek Mahallesi Mesire Alanı’nda konuk ettiği gazeteciler mangal keyfi yaşadılar.

SGB Başkanı Müjdat Çetin, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a güzel ev sahipliği için teşekkür ederken, “Meslektaşlarımız bir gün de olsa stresten uzak doğa ortamında güzel bir gün geçirdiler. Bu tür sosyal aktivitelerimizi bundan sonra da daha geniş şekilde sürdürmek istiyoruz. Etkinliğimize katılan meslektaşlarımıza ve bize ilçesinin güzel doğa ortamını görmemizi sağlayan Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve ekibine teşekkür ediyorum. Böylesine güzel doğa ortamını herkesin görmesini ve zirveye ulaşıp Keremali Türbesi’ni ziyaret etmelerini öneriyorum” dedi.