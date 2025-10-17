Sakarya Bilim Merkezi'nde çalışmalar hızlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Bilim Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Alemdar, "Şehrimize kazandıracağımız bu önemli eser, sadece bir yapı değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacağı bir öğrenme merkezi olacak. Bilim Merkezi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Sakarya’daki yansıması olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bilim Merkezi’nin temelinin atıldığı Donatım’da incelemelerde bulundu. Başkan Alemdar, Aziz Duran Parkı’nın karşısında SASKİ Teknik Birimler Alanı’nın yanındaki noktada Kültür ve Yaşam Kampüsü inşa edeceklerini açıkladı. Bu kampüsün içerisinde Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve Şehir Tarih ve Kültür Müzesi olmak üzere 4 farklı projenin yer alacağı ifade edildi. Alemdar, "Gençlerimizin ufkunu genişletecek, Sakarya’mıza değer katacak Bilim Merkezi’nin temel çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrimize kazandıracağımız bu önemli eser, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacağı bir öğrenme merkezi olacak. 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Sakarya’daki yansıması olacak. İçerisinde sergi alanları, seminer salonları ve atölyeler bulunacak bu merkezde gençlerimiz hem keyifli vakit geçirecek hem de bilimsel çalışmalarla kendilerini geliştirecek" dedi.