Sakarya Büyükşehir 40 noktada bisiklet istasyonları kuruyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "40 Nokta 40 Rota" projesiyle şehrin bisiklet yollarında özel bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Bisikletseverlere özel olarak tasarlanan ve çeşitli noktalara montajı başlanan bisiklet bankı, bisiklet parkları ve tam donanımlı bisiklet tamir istasyonları bisiklet tutkunlarının hizmetine sunuluyor.

Geniş bisiklet yolu ağı, Sakbis’i, Turuncu Bisikleti, elektrikli bisikleti, Avrupa’nın en modern bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve vadide düzenlediği uluslararası organizasyonlarla Bisiklet Dostu Şehir ünvanlı Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi bisiklete dair yatırım ve projelere devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikletseverlere yönelik ‘40 Nokta 40 Rota’ projesi hayata geçiriliyor.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayıp Kocaeli sınırına kadar uzanacak, Sapanca Gölü’nü çevreleyecek bisiklet yolu ağı boyunca belirlenen 40 noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet bankları, parkları ve tamir istasyonları kuruluyor. Şık tasarımlarıyla güvenli ve düzenli bisiklet park alanlarının, konforlu bir mola imkanı sunan bisiklet banklarının ve olası arızalarla karşı tam donanıma sahip bisiklet tamir istasyonlarının belirlenen 40 noktada kurulumuna başlandı.

Proje çerçevesinde yer alan tam donanımlı bisiklet tamir istasyonları, olası arızalarla baş etmeyi kolaylaştırıyor. İçinde bulunan pompa sayesinde bisiklet lastiklerinin havasını kontrol etmek, ani arızalara hızlı çözüm bulmak daha pratik bir hale getirildi. Tamir istasyonlarında hava pompasının yanı sıra bisiklet arızalarına çözüm bulabilecek bakım ve onarım kitleri mevcut. İlerleyen günlerde istasyonlara ek olarak yıkama üniteleri de eklenecek. Bisikletlerini temizlemek isteyenler için tasarlanan yıkama üniteleri, bisiklet severleri bekliyor olacak. Bu projeyle bisiklet sürücüleri molanın ardından yeni bir yolculuğa her anlamda hazır ve temiz olacak.