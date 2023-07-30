Sakarya Büyükşehir açık hava etkinlikleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık hava etkinlikleri başlıyor. Sinema, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle vatandaşlara kapılarını açacak olan Millet Bahçesi Ağustos ayında kültür sanat etkinliklerinin merkezi olacak. Müzisyen Yücel Arzen, Necip Fazıl Kısakürek’i anma programında Sakaryalı kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava etkinlikleri başlıyor. Film gösterimlerinden şarkılı masallara, kum sanatı ve kukla gösterilerinden tiyatro oyunlarına Karagöz-Hacivat gösterimlerinden geleneksel çocuk oyunlarına kadar çok sayıda etkinlik Ağustos ayı içerisinde her Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaz akşamlarının buluşma noktası Millet Bahçesi olacak.

Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek açık hava etkinliklerine ilişkin yapılan açıklamada, “Çocuklar, gençler, aileler Ağustos ayı içerisinde her hafta sonu gerçekleştireceğimiz etkinliklerde buluşacak. Sanatçı Burak Sezen’in ‘Burak Abi’yle Çocuk Şarkıları isimli programla başlayacak etkinlikler ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 Gizli Dünya’ isimli film gösterimi ile sonra erecek. 8 Ağustos Salı günü Vefatının 40. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek’ı anma programında Müzisyen Yücel Arzen sahne alacak” denildi.