Sakarya Büyükşehir Basket Etimetsgut'u ağırlıyor

Erkekler Basketbol 2. Ligi 6. Haftasında Büyükşehir Basketbol bugün saat 18.00’da Etimesgut Belediyesi’ni ağırlayacak. Karşılaşma öncesi taraftarların beraberlerinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklar toplanarak depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 6. Hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyesi’ni ağırlayacak. Bugün saat 18.00’da başlayacak karşılaşma Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada topladığı 8 puanla 4. Sırada bulanan Büyükşehir Basketbol takımı saha ve seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmada bu hafta kalpler depremden etkilenen çocuklar için atacak. Büyükşehir Belediyesi Basketbol bu hafta oynanacak Etimesgut Belediyesi karşılaşması için basketbolseverlere çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda maça gelecek taraftarlar yeni yıl öncesinde beraberlerinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklarla salona davet edildi. Maç öncesinde parkede toplanacak tüm ürünler Türkiye Basketbol Federasyonu aracılığıyla depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.